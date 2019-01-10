Mor aşkı bitmiyor!
İspanyol El Desmarque gazetesi, Celta Vigo'nun 'resmi teklif yok' demesine rağmen Emre Mor için Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.
İspanyol El Desmarque gazetesi, Celta Vigo'nun 'resmi teklif yok' demesine rağmen Emre Mor için Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini iddia etti. Celta'nın gurbetçi oyuncu ile ilgili tatmin edici bir teklif gelmesi halinde değerlendireceği ifade edildi.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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