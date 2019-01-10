Mor aşkı bitmiyor! – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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Mor aşkı bitmiyor!

Mor aşkı bitmiyor!

gazetesi, 'nun 'resmi teklif yok' demesine rağmen için ile görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.

gazetesi, 'nun 'resmi teklif yok' demesine rağmen için ile görüşmelerin devam ettiğini iddia etti. Celta'nın gurbetçi oyuncu ile ilgili tatmin edici bir teklif gelmesi halinde değerlendireceği ifade edildi.

  1. 10.1.2019
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