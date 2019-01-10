Mor aşkı bitmiyor!

İspanyol El Desmarque gazetesi, Celta Vigo'nun 'resmi teklif yok' demesine rağmen Emre Mor için Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini iddia etti. Celta'nın gurbetçi oyuncu ile ilgili tatmin edici bir teklif gelmesi halinde değerlendireceği ifade edildi.