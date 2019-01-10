Kasami için sıkı pazarlık
Orta sahaya kaliteli bir isim katmak isteyen Fenerbahçe, Sion'dan Pajtim Kasami için girişimleri sürdürüyor.
Orta sahaya kaliteli bir isim katmak isteyen Fenerbahçe, Sion'dan Pajtim Kasami için girişimleri sürdürüyor. Makedon asıllı İsviçreli oyuncuyla prensipte anlaşan yönetimin, kulübünün istediği 4 milyon euro'luk bonservis bedeli düşürmeye çalıştığı bildirildi. Anlaşma sağlanırsa Kasami imzaya çağrılacak.
- 10.1.2019
-
800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
-
Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
-
Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Kasami için sıkı pazarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.