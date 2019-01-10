Kasami için sıkı pazarlık – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Kasami için sıkı pazarlık

Kasami için sıkı pazarlık

sahaya kaliteli bir isim katmak isteyen , 'dan için girişimleri sürdürüyor.

sahaya kaliteli bir isim katmak isteyen , 'dan için girişimleri sürdürüyor. Makedon asıllı İsviçreli oyuncuyla prensipte anlaşan yönetimin, kulübünün istediği 4 milyon euro'luk bonservis bedeli düşürmeye çalıştığı bildirildi. Anlaşma sağlanırsa Kasami imzaya çağrılacak.

  1. 10.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasami için sıkı pazarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN