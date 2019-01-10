Kasami için sıkı pazarlık

Orta sahaya kaliteli bir isim katmak isteyen Fenerbahçe, Sion'dan Pajtim Kasami için girişimleri sürdürüyor. Makedon asıllı İsviçreli oyuncuyla prensipte anlaşan yönetimin, kulübünün istediği 4 milyon euro'luk bonservis bedeli düşürmeye çalıştığı bildirildi. Anlaşma sağlanırsa Kasami imzaya çağrılacak.