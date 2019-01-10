Kampın yıldızı Soldado
Belek kampında 1 hafta geride kalırken, Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena performanslarıyla arkadaşlarının bir adım önünde yer aldı.
Belek kampında 1 hafta geride kalırken, Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena performanslarıyla arkadaşlarının bir adım önünde yer aldı. Üç oyuncu fizik, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarında göz doldurdu. Özellikle Soldado idman maçlarında attığı gollerle forvete yapılması planlanan transferi rafa kaldırttı. Mehmet Ekici ile Valbuena da çalışkanlıkları ve formlarıyla teknik heyetten bol bol 'aferin' aldı.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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