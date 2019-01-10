Kampın yıldızı Soldado

Belek kampında 1 hafta geride kalırken, Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena performanslarıyla arkadaşlarının bir adım önünde yer aldı. Üç oyuncu fizik, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarında göz doldurdu. Özellikle Soldado idman maçlarında attığı gollerle forvete yapılması planlanan transferi rafa kaldırttı. Mehmet Ekici ile Valbuena da çalışkanlıkları ve formlarıyla teknik heyetten bol bol 'aferin' aldı.