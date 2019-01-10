Kampın yıldızı Soldado – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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Kampın yıldızı

Kampın yıldızı Soldado

Belek kampında 1 hafta geride kalırken, Roberto , ve performanslarıyla arkadaşlarının bir adım önünde yer aldı.

Belek kampında 1 hafta geride kalırken, Roberto , ve performanslarıyla arkadaşlarının bir adım önünde yer aldı. Üç oyuncu fizik, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarında göz doldurdu. Özellikle Soldado idman maçlarında attığı gollerle forvete yapılması planlanan transferi rafa kaldırttı. Mehmet Ekici ile Valbuena da çalışkanlıkları ve formlarıyla teknik heyetten bol bol 'aferin' aldı.

  1. 10.1.2019
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