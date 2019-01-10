Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Kristoffer Peterson kimdir?
10 Ocak 2019, Perşembe
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'nin listesindeki kimdir?

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Kristoffer Peterson kimdir?

Devre arası çalışmalarını aralıksız sürdüren 'de isminin de sarı lacivertlilerin transfer listesinde olduğu öğrenildi. Merak edilen sorulardan biri de ? İşte yanıtı...

, Hollanda Ligi takımlarından Heracles Almelo forması giyen 24 yaşındaki İsveçli sol kanat oyuncusu 'u listesine aldı. Peki ? Detaylar haberimizde...

KRISTOFFER PETERSON KİMDİR?
24 yaşındaki Kristoffer Peterson daha önce Liverpool, Utrecht, Tranmare ve Roda gibi takımlarının formasını giydi. 1,85 boyundaki İsveçli sol kanat oyuncusu aynı zamanda forvet pozisyonununda da oynuyor. Peterson, bu sezon Heracles Almelo takımıyla oynadığı 19 maçta 10 gol, 2 asist gibi müthiş bir performans sergiledi.

  1. 10.1.2019 13:14
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