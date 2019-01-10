Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Kristoffer Peterson kimdir?
Devre arası transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de Kristoffer Peterson isminin de sarı lacivertlilerin transfer listesinde olduğu öğrenildi. Merak edilen sorulardan biri de Kristoffer Peterson kimdir? İşte yanıtı...
Fenerbahçe, Hollanda Ligi takımlarından Heracles Almelo forması giyen 24 yaşındaki İsveçli sol kanat oyuncusu Kristoffer Peterson'u transfer listesine aldı. Peki Kristoffer Peterson kimdir? Detaylar haberimizde...
KRISTOFFER PETERSON KİMDİR?
24 yaşındaki Kristoffer Peterson daha önce Liverpool, Utrecht, Tranmare ve Roda gibi takımlarının formasını giydi. 1,85 boyundaki İsveçli sol kanat oyuncusu aynı zamanda forvet pozisyonununda da oynuyor. Peterson, bu sezon Heracles Almelo takımıyla oynadığı 19 maçta 10 gol, 2 asist gibi müthiş bir performans sergiledi.
- 10.1.2019 13:14
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Sihirli dokunuş
Toplam 3
Yorum
CDTRF TS bizim ilk sevgilimiz...şampiyonluğa ulaşırsa da ulaşmazsa da o hep sevgilimiz. Ne büyük bir gurur ve onur Trabzonsporlu olmak.
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Ağaoğlu: "2019 verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak"
Toplam 2
Yorum
baksoy Başkan dedin mi senin gibi olacak hem işi bilecek hem de kulübü iyi yönetecek ?
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Ağaoğlu: "2019 verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak"
Toplam 2
Yorum
baksoy Başkan dedin mi senin gibi olur sayın AĞAOĞLU hem bu işi biliyorsun hem kulübü iyi yönetiyorsun ?
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