Fenerbahçe, Hollanda Ligi takımlarından Heracles Almelo forması giyen 24 yaşındaki İsveçli sol kanat oyuncusu Kristoffer Peterson'u transfer listesine aldı. Peki Kristoffer Peterson kimdir? Detaylar haberimizde...

KRISTOFFER PETERSON KİMDİR?

24 yaşındaki Kristoffer Peterson daha önce Liverpool, Utrecht, Tranmare ve Roda gibi takımlarının formasını giydi. 1,85 boyundaki İsveçli sol kanat oyuncusu aynı zamanda forvet pozisyonununda da oynuyor. Peterson, bu sezon Heracles Almelo takımıyla oynadığı 19 maçta 10 gol, 2 asist gibi müthiş bir performans sergiledi.