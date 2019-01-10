Fenerbahçe pas ve hücum-defans çalıştı
Sezonun ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını kamp yaptığı otelin antrenman sahasında basına kapalı olarak gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmasıyla sürdü. Sonrasında 2 gruba ayrılan futbolcular, tam sahada dönüşümlü olarak pas ve hücum-defans organizasyonları üzerinde çalışarak anrenmanı tamamladı. İdmanda Fenerbahçe U21 Takımı da yer aldı.
Sarı-lacivertli ekip akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
- 10.1.2019 14:32
- Güncelleme: 10.1.2019 16:52
- Futbolda FETÖ yapılanması davası: Emre Belözoğlu hakkında soruşturma sürüyor
- Fatih Terim'in davasında karar verildi! Kebapçı Selahaddin...
- Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray, Emre Taşdemir transferini böyle duyurdu! Fatih Terim...
- Larin'den iddialı açıklamalar! Burak Yılmaz sorusuna...
-
Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
-
Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
-
Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
Fenerbahçe pas ve hücum-defans çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.