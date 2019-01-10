Fenerbahçe pas ve hücum-defans çalıştı
10 Ocak 2019, Perşembe
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pas ve hücum-defans çalıştı

Fenerbahçe pas ve hücum-defans çalıştı

Sezonun ikinci yarısına ’da hazırlanan , günün ilk antrenmanını kamp yaptığı otelin antrenman sahasında basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmasıyla sürdü. Sonrasında 2 gruba ayrılan futbolcular, tam sahada dönüşümlü olarak pas ve hücum-defans organizasyonları üzerinde çalışarak anrenmanı tamamladı. İdmanda U21 Takımı da yer aldı.


Sarı-lacivertli ekip akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 10.1.2019 14:32
  2. Güncelleme: 10.1.2019 16:52
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