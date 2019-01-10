Fenerbahçe pas ve hücum-defans çalıştı

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmasıyla sürdü. Sonrasında 2 gruba ayrılan futbolcular, tam sahada dönüşümlü olarak pas ve hücum-defans organizasyonları üzerinde çalışarak anrenmanı tamamladı. İdmanda Fenerbahçe U21 Takımı da yer aldı.



Sarı-lacivertli ekip akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.