Fenerbahçe ikinci devre hazırlıklarına devam etti
10 Ocak 2019, Perşembe
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ikinci devre hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe ikinci devre hazırlıklarına devam etti

Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan , günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde kamp yaptığı otelin antrenman sahasında gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetiminde saat 18.30'da koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı lacivertli ekip, yarın saat 18.00'de AZ Alkmaar ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Antalya'daki hazırlık kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

  1. 10.1.2019 22:05
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