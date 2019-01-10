Fenerbahçe ikinci devre hazırlıklarına devam etti
Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde kamp yaptığı otelin antrenman sahasında gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 18.30'da koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı lacivertli ekip, yarın saat 18.00'de AZ Alkmaar ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Antalya'daki hazırlık kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
- 10.1.2019 22:05
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
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eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
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motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
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neoplan adamsın
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