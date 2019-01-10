Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Devre arası hazılık çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Hollanda ekibi Az Alkmaar ile bir hazırlık maçı yapacak. Teknik ekibin oyuncuların son durumunu görmesi açısında büyük önem arz eden maç Antalya'da oynanacak. Mücadelede yeni transfer Saık Çiftpınar'ın yanı sıra affedilen isimlerden Attif ve Dirar'ın da şans bulması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yoğun tempolu bir kamp programı gerçekleşiyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, takımın son durumunu görme şansı bulacağı maçta ikinci yarıda kuracağı ilk 11'i de kısmen de olsa kafasında şekillendirecek. Peki Fenerbahçe için büyük önem arz eden karşılaşma ne zaman oynanacak? İşte yanıtı:

FENERBAHÇE - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - AZ Alkmaar hazırlık mücadelesi 11 Ocak Cuma günü saat 18.00'da oynanacak. Karşılaşma, FB TV'den canlı olarak yayınlanacak.