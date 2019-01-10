Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Antalya'daki devre arası kampında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile hazırlık maçı yapacak. Sarı lacivertlilerin yapacağı bu karşılaşma, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk maçı olacak. Peki Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte sarı lacivertlilerde oynaması beklenen isimler ve maç bilgilerine dair detaylar...
Devre arası hazılık çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Hollanda ekibi Az Alkmaar ile bir hazırlık maçı yapacak. Teknik ekibin oyuncuların son durumunu görmesi açısında büyük önem arz eden maç Antalya'da oynanacak. Mücadelede yeni transfer Saık Çiftpınar'ın yanı sıra affedilen isimlerden Attif ve Dirar'ın da şans bulması bekleniyor.
Fenerbahçe'de yoğun tempolu bir kamp programı gerçekleşiyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, takımın son durumunu görme şansı bulacağı maçta ikinci yarıda kuracağı ilk 11'i de kısmen de olsa kafasında şekillendirecek. Peki Fenerbahçe için büyük önem arz eden karşılaşma ne zaman oynanacak? İşte yanıtı:
FENERBAHÇE - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - AZ Alkmaar hazırlık mücadelesi 11 Ocak Cuma günü saat 18.00'da oynanacak. Karşılaşma, FB TV'den canlı olarak yayınlanacak.
- 10.1.2019 15:36
- Güncelleme: 10.1.2019 15:38
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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