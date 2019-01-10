Elis zora girdi

Alberth Elis transferinde MLS ve Dynamo Houston'ı ikna etmeye çalışan Fenerbahçe şu ana kadar sonuç alamadı. Yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle bu transferin rafa kalkmak üzere olduğu belirtiliyor. İndirim yapılmaması halinde Honduraslı kanat oyuncusundan vazgeçilecek.