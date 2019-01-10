Elis zora girdi – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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Elis zora girdi

Elis zora girdi

transferinde ve 'ı ikna etmeye çalışan şu ana kadar sonuç alamadı.

transferinde ve 'ı ikna etmeye çalışan şu ana kadar sonuç alamadı. Yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle bu transferin rafa kalkmak üzere olduğu belirtiliyor. İndirim yapılmaması halinde Honduraslı kanat oyuncusundan vazgeçilecek.

  1. 10.1.2019
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