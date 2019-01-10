Brezilya’dan Jhonny Lucas iddiası
Fenerbahçe, Brezilyalı genç yetenek Jhonny Lucas'ın peşinde...
Fenerbahçe, Brezilyalı genç yetenek Jhonny Lucas'ın peşinde... Brezilya basınında yer alan haberlere göre Serie B ekiplerinden Parana'da forma giyen 18 yaşındaki 10 numara için sarı-lacivertliler kulübüne teklifte bulundu. Gelen haberlere göre Damien Comolli, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jhonny Lucas'ın menajeri Mario Viera ile cuma günü görüşecek. Parana'nın 2000 doğumlu yıldız adayı için ciddi bir bonservis istediği kaydedildi.
- 10.1.2019
-
800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
-
Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
-
Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Brezilya’dan Jhonny Lucas iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.