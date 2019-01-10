Brezilya’dan Jhonny Lucas iddiası – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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’dan iddiası

Brezilya’dan Jhonny Lucas iddiası

, Brezilyalı genç yetenek 'ın peşinde...

, Brezilyalı genç yetenek 'ın peşinde... basınında yer alan haberlere göre Serie B ekiplerinden Parana'da forma giyen 18 yaşındaki 10 numara için sarı-lacivertliler kulübüne teklifte bulundu. Gelen haberlere göre Damien Comolli, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jhonny Lucas'ın menajeri Mario Viera ile cuma günü görüşecek. Parana'nın 2000 doğumlu yıldız adayı için ciddi bir bonservis istediği kaydedildi.

  1. 10.1.2019
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