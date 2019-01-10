Brezilya’dan Jhonny Lucas iddiası

Fenerbahçe, Brezilyalı genç yetenek Jhonny Lucas'ın peşinde... Brezilya basınında yer alan haberlere göre Serie B ekiplerinden Parana'da forma giyen 18 yaşındaki 10 numara için sarı-lacivertliler kulübüne teklifte bulundu. Gelen haberlere göre Damien Comolli, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jhonny Lucas'ın menajeri Mario Viera ile cuma günü görüşecek. Parana'nın 2000 doğumlu yıldız adayı için ciddi bir bonservis istediği kaydedildi.