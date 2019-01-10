‘Başkanlar anlaşsaydı gelirdim’ – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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‘Başkanlar anlaşsaydı gelirdim’

‘Başkanlar anlaşsaydı gelirdim’

'li , 'ye transferinin başkanlar düzeyinde yapılan görüşmede anlaşma sağlanamaması nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.

'li , 'ye transferinin başkanlar düzeyinde yapılan görüşmede anlaşma sağlanamaması nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Başkanların yaptığı görüşmede olgunlaşma olsaydı ve başkanım da izin verseydi bu olabilirdi. Böyle bir teklif almak gurur verici. Ancak ben burada da mutluyum" dedi. Yasin, sarı-kırmızılı forma ile ligin ilk yarısında 7 gol, 2 asist üreterek parlamıştı.

  1. 10.1.2019
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