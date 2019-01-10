‘Başkanlar anlaşsaydı gelirdim’

Göztepe'li Yasin Öztekin, Fenerbahçe'ye transferinin başkanlar düzeyinde yapılan görüşmede anlaşma sağlanamaması nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Başkanların yaptığı görüşmede olgunlaşma olsaydı ve başkanım da izin verseydi bu transfer olabilirdi. Böyle bir teklif almak gurur verici. Ancak ben burada da mutluyum" dedi. Yasin, sarı-kırmızılı forma ile ligin ilk yarısında 7 gol, 2 asist üreterek parlamıştı.