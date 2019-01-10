‘Başkanlar anlaşsaydı gelirdim’
Göztepe'li Yasin Öztekin, Fenerbahçe'ye transferinin başkanlar düzeyinde yapılan görüşmede anlaşma sağlanamaması nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.
Göztepe'li Yasin Öztekin, Fenerbahçe'ye transferinin başkanlar düzeyinde yapılan görüşmede anlaşma sağlanamaması nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Başkanların yaptığı görüşmede olgunlaşma olsaydı ve başkanım da izin verseydi bu transfer olabilirdi. Böyle bir teklif almak gurur verici. Ancak ben burada da mutluyum" dedi. Yasin, sarı-kırmızılı forma ile ligin ilk yarısında 7 gol, 2 asist üreterek parlamıştı.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
‘Başkanlar anlaşsaydı gelirdim’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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