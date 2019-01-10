Babacar’a izin çıkmadı
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Sassuolo'nun Senegalli forveti Khouma Babacar için nabız yokladığını ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi.
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Sassuolo'nun Senegalli forveti Khouma Babacar için nabız yokladığını ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi. Haberde, Sassuolo'nun geçtiğimiz yaz transfer ettiği 25 yaşındaki santrforu bırakmak istemediğini söylemesi üzerine müzakerelerin sona erdiği bildirildi. Babacar, Serie A'da bu sezon 17 maçta 5 gol, 3 asistle göz dolduran bir performans sergiliyor.
- 10.1.2019
-
800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
-
Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
-
Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Babacar’a izin çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.