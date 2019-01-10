Babacar’a izin çıkmadı – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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Babacar’a izin çıkmadı

Babacar’a izin çıkmadı

basını, 'nin 'nun Senegalli forveti için nabız yokladığını ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi.

basını, 'nin 'nun Senegalli forveti için nabız yokladığını ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi. Haberde, Sassuolo'nun geçtiğimiz yaz transfer ettiği 25 yaşındaki santrforu bırakmak istemediğini söylemesi üzerine müzakerelerin sona erdiği bildirildi. Babacar, Serie A'da bu sezon 17 maçta 5 gol, 3 asistle göz dolduran bir performans sergiliyor.

  1. 10.1.2019
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