Babacar’a izin çıkmadı

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Sassuolo'nun Senegalli forveti Khouma Babacar için nabız yokladığını ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi. Haberde, Sassuolo'nun geçtiğimiz yaz transfer ettiği 25 yaşındaki santrforu bırakmak istemediğini söylemesi üzerine müzakerelerin sona erdiği bildirildi. Babacar, Serie A'da bu sezon 17 maçta 5 gol, 3 asistle göz dolduran bir performans sergiliyor.