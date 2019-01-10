Aatıf, Çaykur Rize yolunda
Affedilen isimlerden Aatıf Chahechou, Çaykur Rizespor yolunda...
Affedilen isimlerden Aatıf Chahechou, Çaykur Rizespor yolunda... Faslı oyuncu için başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği, transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı belirtildi. Aatıf'ın da Rizespor'a gitmek istediği bildirildi.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Aatıf, Çaykur Rize yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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