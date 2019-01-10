Aatıf, Çaykur Rize yolunda

Affedilen isimlerden Aatıf Chahechou, Çaykur Rizespor yolunda... Faslı oyuncu için başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği, transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı belirtildi. Aatıf'ın da Rizespor'a gitmek istediği bildirildi.