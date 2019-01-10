4 bölgeye transfer – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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4 bölgeye

4 bölgeye transfer

Comolli, sol bek, iki kanat ve orta sahaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü 4 bölgeye yapmayı düşündüklerini, forvet ise almayacaklarını açıkladı. Spor'a konuşan deneyimli futbol adamı, "Forvet transferi yapmayacağız. Başka mevkilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sol bek, kanat oyuncuları ve orta saha ile ilgili girişimlerimiz var" ifadelerini kullandı. Comolli görevinin başında olduğunu da vurgulayarak, "Transfer çalışmalarına devam ediyorum. Sadık Çiftpınar'ın imzası sırasında yurt dışındaydm. O gün 2 transfer görüşmesi yapıyordum. Fotoğraf içerisinde bu yüzden olamadım. Bu durumu speküle ettiler. Sadık'ın transferini ben bitirdim. Transferi bitirdikten sonra 'dan ayrıldım." dedi. Fransız sportif direktör, kendisiyle ilgili eleştirileri an be an takip ettiğini de kaydederek, "Bütün gazeteleri tercüme ettiriyorum. Sosyal medyaya dahi bakıyorum. Hiçbiri umrumda değil. Sadece işime bakıyorum. Görevime devam edeceğim" dedi.

TELEFONU ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ
Comolli'nin antrenmanı izlerken bir süre telefonla konuşması gözden kaçmadı. Tecrübeli idarecinin transfer görüşmesi yaptığı belirtildi.

'ARALARI İYİ DEĞİL' İDDİASINI DOĞRULAYAN GÖRÜNTÜ
, ekibiyle idmanı değerlendirirken Damien Comolli asık yüz ifadesi ile kenarda yürüdü.



COMOLLİ&YANAL SOĞUKLUĞU
Dün 'daki kampa gelen Damien Comolli'nin teknik direktör Ersun Yanal ile yan yana gelmemesi dikkat çekti. Fransız sportif direktör basın mensupları ile selamlaşırken, idari menajer ile saha kenarında bir süre konuştu. Antrenmanı da bir süre takip eden Comolli daha sonra sahadan ayrıldı.

  1. 10.1.2019
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