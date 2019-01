Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli 4 bölgeye transfer yapmayı düşündüklerini, forvet ise almayacaklarını açıkladı. TRT Spor'a konuşan deneyimli futbol adamı, "Forvet transferi yapmayacağız. Başka mevkilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sol bek, kanat oyuncuları ve orta saha ile ilgili girişimlerimiz var" ifadelerini kullandı. Comolli görevinin başında olduğunu da vurgulayarak, "Transfer çalışmalarına devam ediyorum. Sadık Çiftpınar'ın imzası sırasında yurt dışındaydm. O gün 2 transfer görüşmesi yapıyordum. Fotoğraf içerisinde bu yüzden olamadım. Bu durumu speküle ettiler. Sadık'ın transferini ben bitirdim. Transferi bitirdikten sonra İstanbul'dan ayrıldım." dedi. Fransız sportif direktör, kendisiyle ilgili eleştirileri an be an takip ettiğini de kaydederek, "Bütün gazeteleri tercüme ettiriyorum. Sosyal medyaya dahi bakıyorum. Hiçbiri umrumda değil. Sadece işime bakıyorum. Görevime devam edeceğim" dedi.



TELEFONU ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Comolli'nin antrenmanı izlerken bir süre telefonla konuşması gözden kaçmadı. Tecrübeli idarecinin transfer görüşmesi yaptığı belirtildi.



'ARALARI İYİ DEĞİL' İDDİASINI DOĞRULAYAN GÖRÜNTÜ

Teknik direktör Ersun Yanal, ekibiyle idmanı değerlendirirken Damien Comolli asık yüz ifadesi ile kenarda yürüdü.







COMOLLİ&YANAL SOĞUKLUĞU

Dün Antalya'daki kampa gelen Damien Comolli'nin teknik direktör Ersun Yanal ile yan yana gelmemesi dikkat çekti. Fransız sportif direktör basın mensupları ile selamlaşırken, idari menajer Volkan Ballı ile saha kenarında bir süre konuştu. Antrenmanı da bir süre takip eden Comolli daha sonra sahadan ayrıldı.