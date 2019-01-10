4 bölgeye transfer
Comolli, sol bek, iki kanat ve orta sahaya yönelik transfer çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli 4 bölgeye transfer yapmayı düşündüklerini, forvet ise almayacaklarını açıkladı. TRT Spor'a konuşan deneyimli futbol adamı, "Forvet transferi yapmayacağız. Başka mevkilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sol bek, kanat oyuncuları ve orta saha ile ilgili girişimlerimiz var" ifadelerini kullandı. Comolli görevinin başında olduğunu da vurgulayarak, "Transfer çalışmalarına devam ediyorum. Sadık Çiftpınar'ın imzası sırasında yurt dışındaydm. O gün 2 transfer görüşmesi yapıyordum. Fotoğraf içerisinde bu yüzden olamadım. Bu durumu speküle ettiler. Sadık'ın transferini ben bitirdim. Transferi bitirdikten sonra İstanbul'dan ayrıldım." dedi. Fransız sportif direktör, kendisiyle ilgili eleştirileri an be an takip ettiğini de kaydederek, "Bütün gazeteleri tercüme ettiriyorum. Sosyal medyaya dahi bakıyorum. Hiçbiri umrumda değil. Sadece işime bakıyorum. Görevime devam edeceğim" dedi.
TELEFONU ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ
Comolli'nin antrenmanı izlerken bir süre telefonla konuşması gözden kaçmadı. Tecrübeli idarecinin transfer görüşmesi yaptığı belirtildi.
'ARALARI İYİ DEĞİL' İDDİASINI DOĞRULAYAN GÖRÜNTÜ
Teknik direktör Ersun Yanal, ekibiyle idmanı değerlendirirken Damien Comolli asık yüz ifadesi ile kenarda yürüdü.
COMOLLİ&YANAL SOĞUKLUĞU
Dün Antalya'daki kampa gelen Damien Comolli'nin teknik direktör Ersun Yanal ile yan yana gelmemesi dikkat çekti. Fransız sportif direktör basın mensupları ile selamlaşırken, idari menajer Volkan Ballı ile saha kenarında bir süre konuştu. Antrenmanı da bir süre takip eden Comolli daha sonra sahadan ayrıldı.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
4 bölgeye transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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