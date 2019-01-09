Yunus işi zor
Transferde Fenerbahçe'nin gözdelerinden olan Yunus Mallı'yı kulübü Wolfsburg bırakmayı düşünmüyor.
Transferde Fenerbahçe'nin gözdelerinden olan Yunus Mallı'yı kulübü Wolfsburg bırakmayı düşünmüyor. 2021'e kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 7 milyon euro. Alman ekibi bu rakamın altındaki tekliflere kapalı.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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