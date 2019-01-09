Yunus işi zor – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Yunus işi zor

Yunus işi zor

Transferde 'nin gözdelerinden olan 'yı kulübü Wolfsburg bırakmayı düşünmüyor.

Transferde 'nin gözdelerinden olan 'yı kulübü Wolfsburg bırakmayı düşünmüyor. 2021'e kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 7 milyon euro. Alman ekibi bu rakamın altındaki tekliflere kapalı.

  1. 9.1.2019
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