Yunus işi zor

Transferde Fenerbahçe'nin gözdelerinden olan Yunus Mallı'yı kulübü Wolfsburg bırakmayı düşünmüyor. 2021'e kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 7 milyon euro. Alman ekibi bu rakamın altındaki tekliflere kapalı.