Slimani çok hırslı – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Slimani çok hırslı

Slimani çok hırslı

Sezonun ilk yarısında sadece 1 gol atabilen Cezayirli futbolcu, devre arası döneminde büyük bir hırsla çalışıyor. Hedefi kendini yeniden kanıtlamak.

sezon başında ciddi yatırım yaparak, büyük umutlarla Leicester City'den 'yi kiralamıştı. Ancak Cezayirli futbolcu, son dönemde düşüşteki kariyerini 'da da yukarı çekemedi. 'de sadece 1 gol atabilen 30 yaşındaki futbolcu, devrenin son maçlarında kaçırdığı basit gollerden sonra ıslıklandı. Öyle ki yönetim, verim alamadıkları Slimani ile bir ara yollarını ayırmayı bile düşündü. Slimani şimdi sezonun ikinci yarısında kalitesini bir kez daha ispatlamak için büyük bir hırsla çalışıyor. Kanarya'da kiralık olan tecrübeli forvetin "Herkes gerçek İslam Slimani'yi görecek. Burada oynayacağım futbol ve atacağım gollerle ilk yarıdaki kötü performansımı unutturacağım. Benim zamanım başlıyor" dediği öğrenildi. Fenerbahçe'de teknik direktör da devre arası kampında İslam Slimani ile yakından ilgileniyor.

  1. 9.1.2019
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