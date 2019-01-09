‘Seneye biz şampiyonuz’ – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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‘Seneye biz şampiyonuz’

‘Seneye biz şampiyonuz’

Bu sözler 'nin eski futbolcusu 'e ait.

Bu sözler 'nin eski futbolcusu 'e ait. Çek oyuncu "Bu sezon işler F.Bahçe için iyi gitmedi ama gelecek yıl şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Bu takım şampiyonluk için savaşacaktır" dedi. Kadlec taraftarı çok özlediklerini söyledi.

  1. 9.1.2019
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