‘Seneye biz şampiyonuz’

Bu sözler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michal Kadlec'e ait. Çek oyuncu "Bu sezon işler F.Bahçe için iyi gitmedi ama gelecek yıl şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Bu takım şampiyonluk için savaşacaktır" dedi. Kadlec taraftarı çok özlediklerini söyledi.