‘Seneye biz şampiyonuz’
Bu sözler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michal Kadlec'e ait.
Bu sözler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michal Kadlec'e ait. Çek oyuncu "Bu sezon işler F.Bahçe için iyi gitmedi ama gelecek yıl şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Bu takım şampiyonluk için savaşacaktır" dedi. Kadlec taraftarı çok özlediklerini söyledi.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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