Potada rakip Olympiakos – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Potada rakip

Potada rakip Olympiakos

Fenerbahçe , 'nde B Grubu 8. hafta maçında 'u ağırlayacak.

Fenerbahçe , 'nde B Grubu 8. hafta maçında 'u ağırlayacak. Kanarya'nın hedefi 19.30'da Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleyi kazanmak. F.Bahçe grupta beşinci, Yunan rakibi ise sonuncu.

  1. 9.1.2019
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