‘Özgüvenim kayboldu’

Kanarya'nın Sadık Çiftpınar'a karşılık Yeni Malatya'ya kiraladığı Barış Alıcı konuştu. Genç futbolcu "F.Bahçe'deki durum ister istemez beni de etkiledi. Özgüven kaybı yaşadım. Zor bir durumdan geçtik. Tüm takım bundan etkilendi. F.Bahçe bu durumdan çıkar" dedi.