‘Özgüvenim kayboldu’ – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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‘Özgüvenim kayboldu’

‘Özgüvenim kayboldu’

Kanarya'nın 'a karşılık 'ya kiraladığı konuştu.

Kanarya'nın 'a karşılık 'ya kiraladığı konuştu. Genç futbolcu "F.Bahçe'deki durum ister istemez beni de etkiledi. Özgüven kaybı yaşadım. Zor bir durumdan geçtik. Tüm takım bundan etkilendi. F.Bahçe bu durumdan çıkar" dedi.

  1. 9.1.2019
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