‘Özgüvenim kayboldu’
Kanarya'nın Sadık Çiftpınar'a karşılık Yeni Malatya'ya kiraladığı Barış Alıcı konuştu.
Kanarya'nın Sadık Çiftpınar'a karşılık Yeni Malatya'ya kiraladığı Barış Alıcı konuştu. Genç futbolcu "F.Bahçe'deki durum ister istemez beni de etkiledi. Özgüven kaybı yaşadım. Zor bir durumdan geçtik. Tüm takım bundan etkilendi. F.Bahçe bu durumdan çıkar" dedi.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
‘Özgüvenim kayboldu’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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