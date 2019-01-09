Mehmet Ekici’den futbol şov
Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle sık sık Fenerbahçe'yi yalnız bırakan Mehmet Ekici, Antalya kampının en iyilerinden.
Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle sık sık Fenerbahçe'yi yalnız bırakan Mehmet Ekici, Antalya kampının en iyilerinden. Yıldız orta saha oyuncusu hem attığı paslar, hem de golleri ile göz kamaştırıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'dan da hak ettiği alkışı alıyor.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Mehmet Ekici’den futbol şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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