Mehmet Ekici’den futbol şov – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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’den futbol şov

Mehmet Ekici’den futbol şov

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle sık sık 'yi yalnız bırakan , en iyilerinden.

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle sık sık 'yi yalnız bırakan , en iyilerinden. Yıldız orta saha oyuncusu hem attığı paslar, hem de golleri ile göz kamaştırıyor. Teknik direktör 'dan da hak ettiği alkışı alıyor.

  1. 9.1.2019
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