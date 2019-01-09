Mehmet Ekici’den futbol şov

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle sık sık Fenerbahçe'yi yalnız bırakan Mehmet Ekici, Antalya kampının en iyilerinden. Yıldız orta saha oyuncusu hem attığı paslar, hem de golleri ile göz kamaştırıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'dan da hak ettiği alkışı alıyor.