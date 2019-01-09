‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Yeni transfer Sadık, sarı-lacivertli renklere olan büyük aşkını anlattı. Yeni stoper “Hayalim taraftarımızın önünde çubuklu formayla oynamak” dedi.
Sarı-lacivertli ekibin devre arasında Yeni Malatyaspor'dan renklerine bağladığı Sadık Çiftpınar çocukluğundan bugüne olan Fenerbahçe sevdasını anlattı. Sadık "Ben dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım. Moşeli, Moldovanlı dönemde maçlara gidiyordum. Eşim de çok koyu F.Bahçe taraftarı" dedi. Ersun Yanal için "Çok saygı duyulacak bir teknik direktör. Transfer döneminde çok hassas davrandı. Telefonla görüştük" ifadelerini kullanan başarılı stoper sözlerini şöyle tamamladı. "Taraftarımız çok vefalı ve cezalı. Benim asıl hayalim taraftarımız karşısında çubukluyu giyip o mücadeleyi vermek. Onlara ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu böyle sözle değil icraatla da göstermek istiyorum. Bunun için sabırsızlanıyorum."
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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