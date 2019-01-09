‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’ – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’

‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’

Yeni Sadık, sarı-lacivertli renklere olan büyük aşkını anlattı. Yeni stoper “Hayalim taraftarımızın önünde çubuklu formayla oynamak” dedi.

Sarı-lacivertli ekibin devre arasında 'dan renklerine bağladığı Sadık Çiftpınar çocukluğundan bugüne olan sevdasını anlattı. Sadık "Ben dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım. Moşeli, Moldovanlı dönemde maçlara gidiyordum. Eşim de çok koyu F.Bahçe taraftarı" dedi. için "Çok saygı duyulacak bir teknik direktör. döneminde çok hassas davrandı. Telefonla görüştük" ifadelerini kullanan başarılı stoper sözlerini şöyle tamamladı. "Taraftarımız çok vefalı ve cezalı. Benim asıl hayalim taraftarımız karşısında çubukluyu giyip o mücadeleyi vermek. Onlara ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu böyle sözle değil icraatla da göstermek istiyorum. Bunun için sabırsızlanıyorum."

  1. 9.1.2019
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