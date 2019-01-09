Sarı-lacivertli ekibin devre arasında Yeni Malatyaspor'dan renklerine bağladığı Sadık Çiftpınar çocukluğundan bugüne olan Fenerbahçe sevdasını anlattı. Sadık "Ben dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım. Moşeli, Moldovanlı dönemde maçlara gidiyordum. Eşim de çok koyu F.Bahçe taraftarı" dedi. Ersun Yanal için "Çok saygı duyulacak bir teknik direktör. Transfer döneminde çok hassas davrandı. Telefonla görüştük" ifadelerini kullanan başarılı stoper sözlerini şöyle tamamladı. "Taraftarımız çok vefalı ve cezalı. Benim asıl hayalim taraftarımız karşısında çubukluyu giyip o mücadeleyi vermek. Onlara ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu böyle sözle değil icraatla da göstermek istiyorum. Bunun için sabırsızlanıyorum."