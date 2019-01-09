Fenerbahçe'den Ceren Damar Şenel pankartı – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'den pankartı

Fenerbahçe'den Ceren Damar Şenel pankartı

Kulübü geçtiğimiz hafta öğrencisi tarafından uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden genç akademisyen için tepkisini ortaya koydu.

Kulübü geçtiğimiz hafta öğrencisi tarafından uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden genç akademisyen için tepkisini ortaya koydu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 8'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 'u kendi sahasında konuk ederken, müsabakada tribünlerde ' Benim' pankartı yer aldı. Fenerbahçe Kadın Takımı oyuncuları bu pankartın yanına gelip basın mensuplarına poz verdi.

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için Fenerbahçe - Olympiakos maçında tribünlerde yer alan "Öğretmenim Canım Benim" yazılı pankart Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Euroleague'de takımı ile oynayacağı maçta da yer alacak.

  1. 9.1.2019 20:00
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den Ceren Damar Şenel pankartı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN