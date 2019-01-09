Fenerbahçe evinde çok rahat
09 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

evinde çok rahat

Fenerbahçe evinde çok rahat

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 8. haftasında , konuk ettiği ekibi 'u 76-68 yendi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ), Marion Ortis (Fransa), Paulina Gajdosz (Polonya)

: Plum 15, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 8, Zandalasini 11, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 2, Hartley 21, Ayşe Cora, Sottana 5, Özge Yavaş 3, Esra Ural Topuz

: Johnson 4, Pavlopoulou 10, Sotiriou 9, Spyridopoulou 23, Thomas 12, Nikolopoulou 1, Aftzi, Tikvic 1, Kosma, Mazic, Stamati 6, Stamolamprou 2

1. Periyot: 22-12

Devre: 40-37

3. Periyot: 61-55

Beş faulle oyundan çıkan: 39.33 Stamati (Olympiakos)

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti. temsilcisi ise 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta öğrencisi tarafından uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden genç akademisyen Ceren Damar Şenel için tribünlerde "Öğretmenim canım benim" pankartı yer aldı. Sarı-lacivertli oyuncular, müsabaka öncesi bu pankartın yanına gelerek fotoğraf çektirdi.

  1. 9.1.2019 22:22
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe evinde çok rahat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN