Fenerbahçe evinde çok rahat
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Yunanistan ekibi Olympiakos'u 76-68 yendi.
Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ), Marion Ortis (Fransa), Paulina Gajdosz (Polonya)
Fenerbahçe: Plum 15, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 8, Zandalasini 11, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 2, Hartley 21, Ayşe Cora, Sottana 5, Özge Yavaş 3, Esra Ural Topuz
Olympiakos: Johnson 4, Pavlopoulou 10, Sotiriou 9, Spyridopoulou 23, Thomas 12, Nikolopoulou 1, Aftzi, Tikvic 1, Kosma, Mazic, Stamati 6, Stamolamprou 2
1. Periyot: 22-12
Devre: 40-37
3. Periyot: 61-55
Beş faulle oyundan çıkan: 39.33 Stamati (Olympiakos)
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti. Yunanistan temsilcisi ise 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta öğrencisi tarafından uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden genç akademisyen Ceren Damar Şenel için tribünlerde "Öğretmenim canım benim" pankartı yer aldı. Sarı-lacivertli oyuncular, müsabaka öncesi bu pankartın yanına gelerek fotoğraf çektirdi.
- 9.1.2019 22:22
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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