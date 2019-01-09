Damien Comolli Antalya'ya geldi
09 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'ya geldi

Damien Comolli Antalya'ya geldi

'in hazırlıklarını 'nın Belek beldesinde sürdüren , günün ilk antrenmanını basına açık olarak gerçekleştirdi.

'in hazırlıklarını 'nın Belek beldesinde sürdüren , günün ilk antrenmanını basına açık olarak gerçekleştirdi. Bir süredir görüşmeleri için 'da olan sportif direktör de sarı-lacivertli ekibin Antalya kampına katıldı.
Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım toplantısıyla başladı. Ardından oyuncular bireysel olarak ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Karma olarak yapılan top çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Öte yandan antrenmanı takip eden sportif direktör Damien Comolli'in bir süre telefonla konuşması da, 'transfer çalışmalarına devam ediyor' şeklinde yorumlandı.

  1. 9.1.2019 11:57
  2. Güncelleme: 9.1.2019 13:07
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Damien Comolli Antalya'ya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN