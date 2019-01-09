Damien Comolli Antalya'ya geldi
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını basına açık olarak gerçekleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını basına açık olarak gerçekleştirdi. Bir süredir transfer görüşmeleri için İstanbul'da olan sportif direktör Damien Comolli de sarı-lacivertli ekibin Antalya kampına katıldı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım toplantısıyla başladı. Ardından oyuncular bireysel olarak ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Karma olarak yapılan top çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Öte yandan antrenmanı takip eden sportif direktör Damien Comolli'in bir süre telefonla konuşması da, 'transfer çalışmalarına devam ediyor' şeklinde yorumlandı.
- 9.1.2019 11:57
- Güncelleme: 9.1.2019 13:07
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Damien Comolli Antalya'ya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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