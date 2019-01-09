‘Daha güçlü geliyoruz’ – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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‘Daha güçlü geliyoruz’

‘Daha güçlü geliyoruz’

Kampta basın toplantısı düzenleyen , gözdağı verdi.

Kampta basın toplantısı düzenleyen , gözdağı verdi. Tecrübeli savunmacı "Çok kötü bir ilk yarı geçirdik. Daha güçlü, daha fit geliyoruz. İkinci yarı herkese gerçek 'yi göstereceğiz. Sadık da geldi. Ciddi bir rekabet olacak" diye konuştu.

'SADECE KÖTÜ ZAMANLAMA'
Roman Neustadter, İnstagram'da ile güldükleri ve tepki çektikleri kareye açıklık getirdi. Başarılı isim "O gece 24 Aralık, Noel gecesiydi. Kötü bir zamanlamaydı ama tamamen Noel ile ilgiliydi, Fenerbahçe ile bir alakası yoktu" ifadelerini kullandı.

  1. 9.1.2019
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