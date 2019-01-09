‘Daha güçlü geliyoruz’
Kampta basın toplantısı düzenleyen Roman Neustadter, gözdağı verdi.
Kampta basın toplantısı düzenleyen Roman Neustadter, gözdağı verdi. Tecrübeli savunmacı "Çok kötü bir ilk yarı geçirdik. Daha güçlü, daha fit geliyoruz. İkinci yarı herkese gerçek Fenerbahçe'yi göstereceğiz. Sadık da geldi. Ciddi bir rekabet olacak" diye konuştu.
'SADECE KÖTÜ ZAMANLAMA'
Roman Neustadter, İnstagram'da Martin Skrtel ile güldükleri ve tepki çektikleri kareye açıklık getirdi. Başarılı isim "O gece 24 Aralık, Noel gecesiydi. Kötü bir zamanlamaydı ama tamamen Noel ile ilgiliydi, Fenerbahçe ile bir alakası yoktu" ifadelerini kullandı.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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