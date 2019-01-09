Dağdelen’e son görev – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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’e son görev

Dağdelen’e son görev

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcularından ve üyesi Erdoğan dün düzenlenen törenle uğurlandı.

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcularından ve üyesi Erdoğan dün düzenlenen törenle uğurlandı. Levent Camii'ndeki törene merhumun ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı. Kulüp başsağlığı mesajı yayınladı.

  1. 9.1.2019
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