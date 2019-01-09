CANLI - Mustafa Cengiz konuşuyor... – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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- konuşuyor...

CANLI - Mustafa Cengiz konuşuyor...

Başkanı , toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Başkanı 'in toplantısındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öfkeleniyoruz, yönetime kızıyoruz! Neden? Galatasaray için. Ne bir siyasi, ne de bir ticari çıkarımız var. Benden haz etmiyor olabilirsiniz, bunları saygıyla karşılıyorum, ben böyle bir kültürden geliyorum. Galatasaray başkanlığı benim planlı olarak geldiğim bir makam değil, üç hafta içerisinde bir tepki olarak bu göreve geldik.

Fenerbahçe basketbol maçından sonra konuşmak zorunda kaldım, 20 yıl demek istemedim, 20 katı bütçe demek istedim. Ben, Galatasaray'ın tarihini biliyorum, bana buradan vurmaya çalışmayın"

  1. 9.1.2019 17:37
  2. Güncelleme: 9.1.2019 17:39
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