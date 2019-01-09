Bulgarlardan Kiril iddiası – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Bulgarlardan Kiril iddiası

Bulgarlardan Kiril iddiası

sürpriz iddia... Bulgar basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler forma giyen 'a talip oldu.

sürpriz iddia... Bulgar basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler forma giyen 'a talip oldu. Haberde Kanarya'nın 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 1 milyon euro önerdiği kaydedildi. Ancak Bulgar ekibinin bu rakama oyuncusunu vermeyi düşünmediği yazıldı. Despodov bu sezon ligde 16 maça çıktı. Attığı 8 gol ve yaptığı 7 asistle bir kez daha farkını ortaya koydu. Genç futbolcunun, kulübü CSKA Sofya ile 2022'ye kadar kontratı bulunuyor. Her iki kanatta ve forvet arkasında oynayabiliyor. F

  1. 9.1.2019
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