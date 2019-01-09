Bulgarlardan Kiril iddiası
Komşudan sürpriz iddia... Bulgar basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler CSKA Sofya forma giyen Kiril Despodov'a talip oldu.
Komşudan sürpriz iddia... Bulgar basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler CSKA Sofya forma giyen Kiril Despodov'a talip oldu. Haberde Kanarya'nın 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 1 milyon euro önerdiği kaydedildi. Ancak Bulgar ekibinin bu rakama oyuncusunu vermeyi düşünmediği yazıldı. Despodov bu sezon ligde 16 maça çıktı. Attığı 8 gol ve yaptığı 7 asistle bir kez daha farkını ortaya koydu. Genç futbolcunun, kulübü CSKA Sofya ile 2022'ye kadar kontratı bulunuyor. Her iki kanatta ve forvet arkasında oynayabiliyor. F
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Bulgarlardan Kiril iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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