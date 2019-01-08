Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
Sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da bulunan Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde kamp yapılan otelin antrenman sahasında gerçekleştirilen akşam idmanı saat 18.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan futbolcular dönüşümlü olarak dar alanda yaptıkları top kapma ve pas çalışmaları ile antrenmana devam etti. Yarı sahada dönüşümlü yapılan hücum ve defans organizasyonları ile de idman tamamlandı. Antrenmanda U21 takımı da yer aldı.
Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 8.1.2019 22:24
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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