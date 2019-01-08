Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
08 Ocak 2019, Salı
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günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da bulunan , günü çift antrenmanla tamamladı.


Teknik direktör yönetiminde kamp yapılan otelin antrenman sahasında gerçekleştirilen akşam idmanı saat 18.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan futbolcular dönüşümlü olarak dar alanda yaptıkları top kapma ve pas çalışmaları ile antrenmana devam etti. Yarı sahada dönüşümlü yapılan hücum ve defans organizasyonları ile de idman tamamlandı. Antrenmanda U21 takımı da yer aldı.
Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 8.1.2019 22:24
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