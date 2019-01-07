Yeniden Lallana!
Jürgen Klopp’un İngiliz orta sahanın kiralık gitmesine onay verdiği bildirildi. İtalyan basını, Fenerbahçe’nin temasları sürdürdüğünü yazdı.
Orta sahaya kaliteli bir oyuncu almak isteyen Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden birisi de Liverpool'lu Adam Lallana... Jürgen Klopp'un tecrübeli orta sahanın takımda kalmasını istediği belirtilmişti. Ancak son haberlere göre Alman teknik adam, Lallana'nın satışına karşı, kiralanmasına ise onay verdi. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin bu transfer için girişimleri sürdürdüğünü yazdı. Sakatlıktan çıkan Lallana'nın toparlanma süreci için Fenerbahçe'nin iyi bir seçenek olabileceği vurgulandı.
- 7.1.2019
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
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Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
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ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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