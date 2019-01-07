Yeniden Lallana!
07 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Yeniden Lallana!

Yeniden Lallana!

’un İngiliz orta sahanın kiralık gitmesine onay verdiği bildirildi. basını, ’nin temasları sürdürdüğünü yazdı.

Orta sahaya kaliteli bir oyuncu almak isteyen 'de gündemdeki isimlerden birisi de 'lu Adam Lallana... 'un tecrübeli orta sahanın takımda kalmasını istediği belirtilmişti. Ancak son haberlere göre Alman teknik adam, Lallana'nın satışına karşı, kiralanmasına ise onay verdi. basını, Fenerbahçe'nin bu transfer için girişimleri sürdürdüğünü yazdı. Sakatlıktan çıkan Lallana'nın toparlanma süreci için Fenerbahçe'nin iyi bir seçenek olabileceği vurgulandı.
  1. 7.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeniden Lallana! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN