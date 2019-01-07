Sadık Çiftpınar Ümraniyespor maçını kaçıracak
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Ümraniyespor maçını kaçıracak

Sadık Çiftpınar Ümraniyespor maçını kaçıracak

’nin yeni transferi , formasıyla gördüğü kırmızı karttan dolayı sarı-lacivertli ekibin Ümraniyespor ile oynayacağı müsabakasını kaçıracak.

'ye devre arasında 'dan olan , sarı-lacivertli ekibin 'nda oynayacağı Ümraniyespor maçını kaçıracak. Malatya formasıyla 'in 17. haftasında oynanan müsabakasında gören Çiftpınar, yeni transfer olduğu takımı Fenerbahçe'de ilk maçta forma giyemeyecek. Sadık, kart cezasını çekmesinin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda ise sonraki müsabakalarda forma giyebilecek.

  1. 7.1.2019 13:12
  2. Güncelleme: 7.1.2019 13:13
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