Sadık Çiftpınar Ümraniyespor maçını kaçıracak
Fenerbahçe’nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor formasıyla gördüğü kırmızı karttan dolayı sarı-lacivertli ekibin Ümraniyespor ile oynayacağı Türkiye Kupası müsabakasını kaçıracak.
Fenerbahçe'ye devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer olan Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli ekibin Türkiye Kupası'nda oynayacağı Ümraniyespor maçını kaçıracak. Malatya formasıyla Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Bursaspor müsabakasında kırmızı kart gören Çiftpınar, yeni transfer olduğu takımı Fenerbahçe'de ilk maçta forma giyemeyecek. Sadık, kart cezasını çekmesinin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda ise sonraki müsabakalarda forma giyebilecek.
- 7.1.2019 13:12
- Güncelleme: 7.1.2019 13:13
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray tolgay avruparda bir takıma verilsin ya da takas edilsin yoksa takımdan ayrılmasın tklifler yetersiz çünkü
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray sağ bek 10 numara şart alınabilirse forvete jahoviçte gelsin bol alternetif iyi olur orta alana orkan çınar ve dorukhan var tolgay verilmesi
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Türk futbolunun kurtuluş günü
Toplam 1
Yorum
Türk futbolunun kurtuluş günü. bu hale kim getirdi. önce batır sonra kurtarabilecek misin bakalım
Sadık Çiftpınar Ümraniyespor maçını kaçıracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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