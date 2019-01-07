Müjde! Reyes gidiyor
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Müjde! Reyes gidiyor

Müjde! Reyes gidiyor

Meksikalı bekin, kontratını feshedip ’ye olacağı ileri sürüldü.

'ye 'dan sevindiren haber... Sezon başında edilen ancak bekleneni veremeyen 'in takımdan ayrılmaya hazırlandığı ifade edildi. BeIN Sports İspanya programcısı Fernando Cevallos, Reyes'in Fenerbahçe'yi seçtiği için hata yaptığını düşündüğünü ve sözleşmesini feshetmek istediğini duyurdu. 26 yaşındaki sol bekin 'e transfer olabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe, sözleşmesi elinde bulunan Diego Reyes ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli formayla 10'u ilk 11'de olmak üzere 15 maçta şans buldu.

Savunmaya Sadık Çiftpınar'ın transfer edilmesi, 'in de gündemde olması, ve Roman Neustadter'in canını sıktı. Yönetimin yeni teklif yapmasından umudu kesen iki tecrübeli stoperin şimdiden kulüp aramaya başladıkları belirtiliyor. Neustadter'in Rus ve Alman ekipleriyle temasa geçtiği, Skrtel'in ise daha önce kendisini isteyen İskoç ekibi Glasgov Rangers'a haber gönderdiği gelen haberler arasında...

  1. 7.1.2019
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