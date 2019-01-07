Müjde! Reyes gidiyor

Fenerbahçe'ye İspanya'dan sevindiren haber... Sezon başında transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Diego Reyes'in takımdan ayrılmaya hazırlandığı ifade edildi. BeIN Sports İspanya programcısı Fernando Cevallos, Reyes'in Fenerbahçe'yi seçtiği için hata yaptığını düşündüğünü ve sözleşmesini feshetmek istediğini duyurdu. 26 yaşındaki sol bekin MLS'e transfer olabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe, sözleşmesi elinde bulunan Diego Reyes ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli formayla 10'u ilk 11'de olmak üzere 15 maçta şans buldu.

Savunmaya Sadık Çiftpınar'ın transfer edilmesi, Serdar Aziz'in de gündemde olması, Martin Skrtel ve Roman Neustadter'in canını sıktı. Yönetimin yeni teklif yapmasından umudu kesen iki tecrübeli stoperin şimdiden kulüp aramaya başladıkları belirtiliyor. Neustadter'in Rus ve Alman ekipleriyle temasa geçtiği, Skrtel'in ise daha önce kendisini isteyen İskoç ekibi Glasgov Rangers'a haber gönderdiği gelen haberler arasında...