Maripan iddiası
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Maripan iddiası

Maripan iddiası
ve Roman Neustadter'in sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. Yerlerine şimdiden oyuncu arayan 'nin Alaves'te forma giyen Guillermo Maripan'ı izlemeye aldığı iddia edildi. Alaves ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon takımı ile birlikte 14 karşılaşmada süre alırken, 1 asist gerçekleştirdi. Şilili olan Maripan'ın piyasa değeri 3 milyon euro.
  1. 7.1.2019
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