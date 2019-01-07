Maripan iddiası
Martin Skrtel ve Roman Neustadter'in sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. Yerlerine şimdiden oyuncu arayan Fenerbahçe'nin Alaves'te forma giyen Guillermo Maripan'ı izlemeye aldığı iddia edildi. Alaves ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon takımı ile birlikte 14 karşılaşmada süre alırken, 1 asist gerçekleştirdi. Şilili olan Maripan'ın piyasa değeri 3 milyon euro.
- 7.1.2019
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
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Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
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ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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