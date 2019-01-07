Fenerbahçe uzatmada teslim oldu
Avrupa’da fırtına gibi esen Fenerbahçe, ikinci yenilgiyi Banvit deplasmanında aldı. Sarı-lacivertliler, normal süresi 66-66 biten maçı uzatmada kaybetti.
Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ikinci yenilgiyi Banvit deplasmanında aldı: 78-83. Sarı-lacivertliler, normal süresi 66-66 eşitlikle sona eren karşılaşmayı uzatmalarda kaybettiler. İlk çeyreği ev sahibi Banvit 15-11, devreyi de 27-20 önde geçti. Fenerbahçe final periyoduna 44-38 önde girse de karşılaşmanın normal süresi 66-66 sona erdi. Uzatmalarda seyirci desteğiyle Banvit galip geldi: 83-78.
- 7.1.2019
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65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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