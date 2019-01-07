Fenerbahçe uzatmada teslim oldu
07 Ocak 2019, Pazartesi
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uzatmada teslim oldu

Fenerbahçe uzatmada teslim oldu

Avrupa’da fırtına gibi esen , ikinci yenilgiyi deplasmanında aldı. Sarı-lacivertliler, normal süresi 66-66 biten maçı uzatmada kaybetti.

Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ikinci yenilgiyi deplasmanında aldı: 78-83. Sarı-lacivertliler, normal süresi 66-66 eşitlikle sona eren karşılaşmayı uzatmalarda kaybettiler. İlk çeyreği ev sahibi Banvit 15-11, devreyi de 27-20 önde geçti. Fenerbahçe final periyoduna 44-38 önde girse de karşılaşmanın normal süresi 66-66 sona erdi. Uzatmalarda seyirci desteğiyle Banvit galip geldi: 83-78.

  1. 7.1.2019
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