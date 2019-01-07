Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi... Gelenler, gidenler...

Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer dönemi 4 Ocak Cuma günü başladı. Transfer gündemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Sadık Çiftpınar'ı 750 bin Euro artı Yiğithan Güveli takası ile gerçekleştirdi.

Fenerbahçe transfer döneminde çalışmalarını sürdürürken ilk etapta daha çok yerli oyunculara yöneldi. Sarı lacivertli ekip, Sadık Çiftpınar'ın ardından Galatasaray'da bileti kesilen Serdar Aziz ve Beşiktaş ile yolları ayırması beklenen Tolgay Arslan ile ilgileniyor.

Öte yandan Yiğithan Güveli dışında takımdan iki isim de sezon sonuna kadar kiralık olarak ayrıldı. Barış Alıcı, Evkur Yeni Malatyaspor'a gönderilirken Ozan Tufan da Aytemiz Alanyaspor'un yolunu tuttu.

Daha çok orta saha transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de adı geçen isimlerin başında Obi Mikel ve Robert Skov geliyor.