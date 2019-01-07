Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi... Gelenler, gidenler...
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi... Gelenler, gidenler...

Devre arası döneminin açılmasıyla 'de sıcak saatler yaşanıyor... Sarı lacivertli ekip transfer çalışmalarına aralıksız devam ederken bir stoper transferini olarak bitirdi. Fenerbahçe'de dönemine dair detaylar haberimizde...

'de devre arası dönemi 4 Ocak Cuma günü başladı. Transfer gündemine hızlı bir giriş yapan , 'ın da transfer gündeminde yer alan 'ı 750 bin Euro artı Yiğithan Güveli takası ile gerçekleştirdi.

Fenerbahçe transfer döneminde çalışmalarını sürdürürken ilk etapta daha çok yerli oyunculara yöneldi. Sarı lacivertli ekip, Sadık Çiftpınar'ın ardından 'da bileti kesilen Serdar Aziz ve Beşiktaş ile yolları ayırması beklenen ile ilgileniyor.

Öte yandan Yiğithan Güveli dışında takımdan iki isim de sezon sonuna kadar kiralık olarak ayrıldı. Barış Alıcı, Evkur 'a gönderilirken da Aytemiz 'un yolunu tuttu.

Daha çok orta saha transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de adı geçen isimlerin başında Obi Mikel ve Robert Skov geliyor.

  1. 7.1.2019 15:22
  2. Güncelleme: 7.1.2019 15:39
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