Fenerbahçe işi sıkı tutuyor

Sarı-lacivertli teknik heyet, antrenmanlarda tüm oyuncuların verilerini takip ediyor ve ortaya çıkan veriler saklanıyor. Bu arada teknik direktör Ersun Yanal, idmanlarda drone ile tepeden çektiriyor ve hiçbir detayı atlamamayı hedefliyor.



GÜNDE ÇİFT İDMANA DEVAM



Sarı-lacivertlilerde ilk günden bu yana olduğu günü gibi dünü de çift antrenmamla tamamladı. Antalya'da kamp çalışmalarının 4. gününe salonda başlayan Fenerbahçeli futbolcular, denge ve kuvvet çalışmaları ile sıçrama testi yaptı. Kanarya, akşam da sahada çalışmalarına devam etti.



BUGÜN İZİN VAR



Antalya Belek'teki devre arası kampında dün 4. günü geride bırakan Fenerbahçe, bugün izin yapacak. İkinci yarı öncesi yoğun bir döneme giren sarılacivertliler, yarından itibaren ise günde çift antrenmanla çalışmalara devam edecek.



GENÇLERE TAKİP



Kamp çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de genç oyunculara da yakın markaj var. Teknik direktör Ersun Yanal, A Takım'ın yan sahasında çalışmalarını sürdüren U21 takımını da takip ediyor. Bazı antrenmanlara genç oyuncuların da katılmasını sağlayan Yanal, onlarla yakından ilgileniyor.



ARTIK HAYALİNİ KURDUĞU YERDE



Saro-lacivertlilerin son transferi Sadık Çiftpınar, yeni takımının kampına katıldı. "Çocukluk hayalim" dediği Fenerbahçe'de teknik heyet ve arkadaşlarıyla tanışan 26 yaşındaki futbolcu, daha sonra ilk antrenmanına çıktı. Önceki gece geç saatlerde sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı otele giden Sadık'ı burada ilk olarak idari menajer Volkan Ballı karşıladı.



DOĞUŞTAN FENERLİ!



Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, dün de sosyal medyanın en çok konuşulanlarındandı. Çocuk yaşlarındandan bu yana taraftarı olduğu F.Bahçe'ye imza atan genç futbolcunun o dönemlerdeki fotoğrafları ortaya çıktı. Sarı-lacivertli formayla pozlar veren Sadık'ın fotoğraflarına binlerce yorum ve beğeni yapıldı.