Fenerbahçe genç futbolcuya imzayı attırdı! Resmen...
Fenerbahçe, genç futbolcusu Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 10 Ağustos 2000 doğumlu Kudret Oben Saraçoğlu ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.
Açıklamada, orta saha oyuncusunun imza töreninde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli'nin de yer aldığı ifade edildi.
- 7.1.2019 14:12
- Güncelleme: 7.1.2019 14:31
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray tolgay avruparda bir takıma verilsin ya da takas edilsin yoksa takımdan ayrılmasın tklifler yetersiz çünkü
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray sağ bek 10 numara şart alınabilirse forvete jahoviçte gelsin bol alternetif iyi olur orta alana orkan çınar ve dorukhan var tolgay verilmesi
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Türk futbolunun kurtuluş günü
Toplam 1
Yorum
Türk futbolunun kurtuluş günü. bu hale kim getirdi. önce batır sonra kurtarabilecek misin bakalım
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