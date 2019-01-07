Fenerbahçe genç futbolcuya imzayı attırdı! Kudret Oben Saraçoğlu
07 Ocak 2019, Pazartesi
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genç futbolcuya imzayı attırdı! Resmen...

Fenerbahçe genç futbolcuya imzayı attırdı! Resmen...

, genç futbolcusu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 10 Ağustos 2000 doğumlu ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.

Açıklamada, orta saha oyuncusunun töreninde, Kulübü Başkanı ile sportif direktör Damien 'nin de yer aldığı ifade edildi.

  1. 7.1.2019 14:12
  2. Güncelleme: 7.1.2019 14:31
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