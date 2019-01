Devre arası kampını Antalya Belek'te sürdüren F.Bahçe'de dün kameralar karşısına geçen isim Andre Ayew'di. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ganalı futbolcu, birçok konuya değindi. Çalışmalarının iyi gittiğini belirterek sözlerine başlayan 29 yaşındaki futbolcu, "İşleri daha iyi noktaya getirmek için çalışıyoruz. Zor bir durumdayız ve bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. F.Bahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendimi evimde hissettiğimi söyleyebilirim. Kiralık veya bonservis farketmiyor" dedi.



YANAL'A ÇOK GÜVENİYORUM



Takımın yeni teknik direktörü Ersun Yanal'la ilgili de konuşan Ayew, "Onunla konuştuğumda felsefesini gayet iyi anlayabildim. Bize net bir yol ortaya koyuyor. Bütün takımın o yoldan gitmesini istiyor. Aynı zamanda oyuncularla yakın ilişkiler kuruyor. Farklı bir çalışma tarzı görüyoruz. Onun tecrübeleri bizi yukarıya taşıyabilecek. Ona çok güveniyorum. 6 ayda 3 antrenör biraz fazla. Ancak bu şunu da gösteriyor, biz işleri iyi yapamamışız ki antrenör değişmiş. Takımın da buradan çıkarması gerekenler var" açıklamasında bulundu.



SLİMANİ'YE SAHİP ÇIKTI



Ligin ilk yarısında dibe vuran takım arkadaşı Slimani için yorum yapan Ayew, "Onun kapasitesini gayet iyi biliyoruz. Futbolda böyle dönemler vardır. Gol atmayı çok seven bir oyuncu, gol onu hayata bağlıyor. Şans size doğru dönünce işler daha iyi gider. Takım halinde yapmamız gereken ona top atabilmek. Slimani, sahaya çıktığı her an yüzde yüzünü veren bir oyuncu. Biz ona güveniyoruz" dedi.