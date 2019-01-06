Yuvana hoş geldin Sadık!
Sadık, Fenerbahçe ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, stoper Sadık Çiftpınar'ı 3.5 artı 1 yıllığına renklerine bağladı.
Çiftpınar ve Yeni Malatya ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda anlaşmanın sağlandığı açıklandı. 1 Ocak 1993 doğumlu Sadık ile 3.5 artı 1 yıllık sözleşmenin imzalandığı kaydedilerek, "Sadık ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.
Kulübün Twitter hesabından paylaştığı "Tribünlerde hep dillerde" marşına Sadık, "Bu sevda bitmez gönüllerde" mesajıyla karşılık verdi. Tecrübeli oyuncunun paylaşımı sonrası sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında "Yuvana hoş geldin sadikçftpnr16! Omuz omuza nice zaferlere" ifadeleri kullanıldı.
- 6.1.2019
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Beşiktaş Rize'ye Quaresma'sız gitti
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mıstık nazardegdi bari gs maçına yetişse
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'Galatasaraylılar beni bilir'
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TAM GÜVEN GS DA SEN VARSAN SORUN YOK. GERİSİ SADECE TEFERRUAT. SANA GÜVEN TAM İMPARATOR
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‘Hayallerim gerçek oldu’
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Karalastikli Daha dur delikanlı yav
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