Yuvana hoş geldin Sadık!
08 Nisan 2019, Pazartesi
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Yuvana hoş geldin Sadık!

Yuvana hoş geldin Sadık!

Sadık, ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

, stoper Sadık Çiftpınar'ı 3.5 artı 1 yıllığına renklerine bağladı.

Çiftpınar ve Yeni ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda anlaşmanın sağlandığı açıklandı. 1 Ocak 1993 doğumlu Sadık ile 3.5 artı 1 yıllık sözleşmenin imzalandığı kaydedilerek, "Sadık ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

Kulübün Twitter hesabından paylaştığı "Tribünlerde hep dillerde" marşına Sadık, "Bu sevda bitmez gönüllerde" mesajıyla karşılık verdi. Tecrübeli oyuncunun paylaşımı sonrası sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında "Yuvana hoş geldin sadikçftpnr16! Omuz omuza nice zaferlere" ifadeleri kullanıldı.

  1. 6.1.2019
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