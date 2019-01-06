Serdar Aziz tamam!
08 Nisan 2019, Pazartesi
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tamam!

Serdar Aziz tamam!

28 yaşındaki stoper, F.Bahçe’ye 4.5 yıllık imza atacak. Serdar, ile 2020’ye kadar olan sözleşmesini alacaklarına karşılık feshedecek.

transferde şaha kalktı. Dün 'a 3.5+1 yıllık imza attıran sarı-lacivertliler, bir bomba daha patlattı. de Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. ile olan sözleşmesini alacaklarına karşılık feshedecek olan 28 yaşındaki oyuncu, Kanarya ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Serdar'ın, alacaklarına karşılık Galatasaray ile 2020'de dolacak olan sözleşmesini feshedeceği ve kısa bir süre içerisinde sağlık kontrolünden geçerek kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

10 MAÇA ÇIKIP 2 GOL ATTI
Tecrübeli futbolcu bu sezon Galatasaray ile çıktığı 10 maçında 2 gol atıp, 1 de asist yapmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün sabah saatlerinde Serdar'ın transferinin olmaması için bir neden olmadığını belirterek, "Olmaması için bir neden yok ama Serdar Aziz'in durumu net değil. Kulübünden ayrıldı mı, ayrılmadı mı bilmiyorum. Sonuçta bonservisli bir oyuncu. Ali Bey'in etik bir duruşu var, kulüpleri izin vermiyorsa hiçbiriyle konuşmayız" ifadesini kullanmıştı. Akşam da bombası patladı.

TOLGAY DA BİZİ İSTİYOR
Başkan Vekili Semih Özsoy, 'dan Sadık Çiftpınar'ı transfer ettikten sonra ve Serdar Aziz'i de kadrolarına katmak istediklerini açıkladı. Özsoy, "Tolgay Arslan ve Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Sadık Çiftpınar'ı kadromuza kattık. 'Sadık 'Önceliğim Fenerbahçe' dedi ve transferi bizi çok mutlu etti" diye konuştu.
  1. 6.1.2019
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