Serdar Aziz tamam!
28 yaşındaki stoper, F.Bahçe’ye 4.5 yıllık imza atacak. Serdar, Galatasaray ile 2020’ye kadar olan sözleşmesini alacaklarına karşılık feshedecek.
Fenerbahçe transferde şaha kalktı. Dün Sadık Çiftpınar'a 3.5+1 yıllık imza attıran sarı-lacivertliler, bir bomba daha patlattı. Serdar Aziz de Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Galatasaray ile olan sözleşmesini alacaklarına karşılık feshedecek olan 28 yaşındaki oyuncu, Kanarya ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Serdar'ın, alacaklarına karşılık Galatasaray ile 2020'de dolacak olan sözleşmesini feshedeceği ve kısa bir süre içerisinde sağlık kontrolünden geçerek kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacağı bildirildi.
10 MAÇA ÇIKIP 2 GOL ATTI
Tecrübeli futbolcu bu sezon Galatasaray ile çıktığı 10 Spor Toto Süper Lig maçında 2 gol atıp, 1 de asist yapmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün sabah saatlerinde Serdar'ın transferinin olmaması için bir neden olmadığını belirterek, "Olmaması için bir neden yok ama Serdar Aziz'in durumu net değil. Kulübünden ayrıldı mı, ayrılmadı mı bilmiyorum. Sonuçta bonservisli bir oyuncu. Ali Bey'in etik bir duruşu var, kulüpleri izin vermiyorsa hiçbiriyle konuşmayız" ifadesini kullanmıştı. Akşam da transfer bombası patladı.
TOLGAY DA BİZİ İSTİYOR
Başkan Vekili Semih Özsoy, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı transfer ettikten sonra Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'i de kadrolarına katmak istediklerini açıkladı. Özsoy, "Tolgay Arslan ve Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Sadık Çiftpınar'ı kadromuza kattık. 'Sadık 'Önceliğim Fenerbahçe' dedi ve transferi bizi çok mutlu etti" diye konuştu.
10 MAÇA ÇIKIP 2 GOL ATTI
Tecrübeli futbolcu bu sezon Galatasaray ile çıktığı 10 Spor Toto Süper Lig maçında 2 gol atıp, 1 de asist yapmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün sabah saatlerinde Serdar'ın transferinin olmaması için bir neden olmadığını belirterek, "Olmaması için bir neden yok ama Serdar Aziz'in durumu net değil. Kulübünden ayrıldı mı, ayrılmadı mı bilmiyorum. Sonuçta bonservisli bir oyuncu. Ali Bey'in etik bir duruşu var, kulüpleri izin vermiyorsa hiçbiriyle konuşmayız" ifadesini kullanmıştı. Akşam da transfer bombası patladı.
TOLGAY DA BİZİ İSTİYOR
Başkan Vekili Semih Özsoy, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı transfer ettikten sonra Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'i de kadrolarına katmak istediklerini açıkladı. Özsoy, "Tolgay Arslan ve Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Sadık Çiftpınar'ı kadromuza kattık. 'Sadık 'Önceliğim Fenerbahçe' dedi ve transferi bizi çok mutlu etti" diye konuştu.
- 6.1.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Beşiktaş Rize'ye Quaresma'sız gitti
Toplam 1
Yorum
mıstık nazardegdi bari gs maçına yetişse
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'Galatasaraylılar beni bilir'
Toplam 1
Yorum
TAM GÜVEN GS DA SEN VARSAN SORUN YOK. GERİSİ SADECE TEFERRUAT. SANA GÜVEN TAM İMPARATOR
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‘Hayallerim gerçek oldu’
Toplam 2
Yorum
Karalastikli Daha dur delikanlı yav
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