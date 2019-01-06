Sadık: Çok çalışacağım
EvkurYeni Malatyaspor'dan transfer edilen Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'ye başarılı olmak için geldiğini söyledi.
26 yaşındaki stoper, "Fenerbahçe gibi bir camiaya katıldığım için ailem ve kendi adıma çok mutluyum. Kimsenin şüphesi olmasın. Çok çalışıp takıma katkı sağlayacağım. İnşallah gelecek hepimiz için çok iyi olur" diye konuştu.
- 6.1.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Beşiktaş Rize'ye Quaresma'sız gitti
Toplam 1
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mıstık nazardegdi bari gs maçına yetişse
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'Galatasaraylılar beni bilir'
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TAM GÜVEN GS DA SEN VARSAN SORUN YOK. GERİSİ SADECE TEFERRUAT. SANA GÜVEN TAM İMPARATOR
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‘Hayallerim gerçek oldu’
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Karalastikli Daha dur delikanlı yav
Sadık: Çok çalışacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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