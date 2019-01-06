Sadık: Çok çalışacağım
08 Nisan 2019, Pazartesi
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: Çok çalışacağım

Sadık: Çok çalışacağım

EvkurYeni Malatyaspor'dan transfer edilen Çiftpınar, 'ye başarılı olmak için geldiğini söyledi.

26 yaşındaki stoper, " gibi bir camiaya katıldığım için ailem ve kendi adıma çok mutluyum. Kimsenin şüphesi olmasın. Çok çalışıp takıma katkı sağlayacağım. İnşallah gelecek hepimiz için çok iyi olur" diye konuştu.
  1. 6.1.2019
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