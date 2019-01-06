Özlenilen Fener sözü
08 Nisan 2019, Pazartesi
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Özlenilen Fener sözü

Özlenilen Fener sözü

, FB TV'deki 'Kamp Günlüğü' programına konuştu.

Kaptan, "Geçmiş geçmişte kaldı. Sadece 2. devreyi değiştirebiliriz. Var gücümüzle çalışıp, kendimizi geliştirip bunları oyunumuza yansıtmak istiyoruz" dedi.

, 'ın oynatmak istediği futbolu tamamen kendilerine aşılayıp ikinci devreye güzel bir başlangıç yapmak istediklerini de belirtti. Tecrübeli oyuncu, "Çok vaktimiz yok. Bir haftayı iyi geçirip, inşallah taraftarın özlediği 'yi 2. devrenin ilk maçıyla birlikte izletip bundan sonra Fenerbahçe'yi hak ettiği yerlere taşırız" diye konuştu.

  1. 6.1.2019
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