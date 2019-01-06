Özlenilen Fener sözü
Hasan Ali, FB TV'deki 'Kamp Günlüğü' programına konuştu.
Kaptan, "Geçmiş geçmişte kaldı. Sadece 2. devreyi değiştirebiliriz. Var gücümüzle çalışıp, kendimizi geliştirip bunları oyunumuza yansıtmak istiyoruz" dedi.
Hasan Ali , Ersun Yanal'ın oynatmak istediği futbolu tamamen kendilerine aşılayıp ikinci devreye güzel bir başlangıç yapmak istediklerini de belirtti. Tecrübeli oyuncu, "Çok vaktimiz yok. Bir haftayı iyi geçirip, inşallah taraftarın özlediği Fenerbahçe'yi 2. devrenin ilk maçıyla birlikte izletip bundan sonra Fenerbahçe'yi hak ettiği yerlere taşırız" diye konuştu.
- 6.1.2019
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Beşiktaş Rize'ye Quaresma'sız gitti
Toplam 1
Yorum
mıstık nazardegdi bari gs maçına yetişse
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'Galatasaraylılar beni bilir'
Toplam 1
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TAM GÜVEN GS DA SEN VARSAN SORUN YOK. GERİSİ SADECE TEFERRUAT. SANA GÜVEN TAM İMPARATOR
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‘Hayallerim gerçek oldu’
Toplam 2
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Karalastikli Daha dur delikanlı yav
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