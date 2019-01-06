"Hatalarımızdan ders çıkardık"

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Mehmet Topal basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli oyuncu, ligdeki konumları için taraftarlardan özür dilerken, "İçinde bulunduğumuz durum bizim gibi bir camiaya yakışmıyor. Takımda büyük yenilikler oldu. Böyle yenilikler içerisinde bazen acı çekeceğimiz zamanlar olacaktır. Biz yaptığımız hatalardan ders çıkarmış durumdayız. Yanlışları ve doğruları biliyoruz. İnşallah ligin 2. yarısında bu kötü durumdan bir an önce çıkmak istiyoruz" dedi.



ERSUN HOCA BİR ŞANS

Topal, Ersun Yanal'ın takım için şans olduğunu da belirterek şöyle konuştu:

Camiayı çok iyi bilen bir hoca geldi. Yanal oyuncuları tanıyan ve onlardan ne istediğini direk yüzüne söyleyen biri.

Aatıf, Volkan ve Dirar büyük oyuncular. Takıma dönmeleri bizim için iyi oldu.

Yaşadığımız bazı şeyleri toplum önünde söyleyemiyoruz.

Sadık çok yetenekli bir oyuncu. İmzalar atılırsa çok sevinirim.

VAR sisteminin bazı kötü yanları var. Gol attığında sevinirken bile acaba diyorsunuz. Ancak ben genel anlamı ile yararlı olduğunu düşünüyorum.