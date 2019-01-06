"Fenerbahçe ya şampiyon olacak ya olacak"
08 Nisan 2019, Pazartesi
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" ya şampiyon olacak ya olacak"

"Fenerbahçe ya şampiyon olacak ya olacak"

Yanal, “’nin kaderinde gelecek sezon şampiyon olmak var. Ya olacak ya olacak” dedi

Teknik Direktörü , kampında gazetecilerle yaptığı sohbette iddialı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın gelecek sezon şampiyon olacağına inandığını belirtip, "Çünkü Fenerbahçe bu kadar uzun bekleyemez. Fenerbahçe'nin kaderinde önümüzdeki sezon şampiyon olmak var. Buna ihtiyaç var. Bize yakışan da bunu gerçekleştirmek. Ya olacak ya olacak. Bu iddialı olmak değil. Çünkü Fenerbahçe iddialı, ben iddialı değilim" diye konuştu. Yeni bir oluşum içine girdiklerini kaydeden Yanal, bir aydan kısa bir süre içerisinde 9 maça çıkacak olmalarının, takım adına dezavantaj göründüğünü belirtti. Sarı-lacivertli hoca şöyle devam etti: "F.Bahçe'nin hedefi yalnızca şampiyon olmak değildir, F.Bahçe'nin hedefi bunlardan daha büyüktür. Çünkü Fenerbahçe'nin bir duruşu ve onurlu bir tavrı vardır. Bugün bulunduğumuz noktadan bizi daha üstlere taşıyacak ve şampiyonluğa götürecek olan da budur."

Volkan'ın 18 yılını kimse kirletemez
Volkan'ın özür dilemesinin çok doğru bir hareket olduğunun altını çizen Ersun Yanal, şöyle konuştu: "Volkan özür dileyince düştü mü? Volkan, 'Ali Bey'i üzdüğüm için çok üzüldüm, gidip özür dileyeceğim' dedi. Volkan'ın Fenerbahçe'deki 18 yılını kimse kirletemez. Kaptanlığı konusuna gelirsek... Üzerine yapışmış bir etiketi var. O unvanı almakla, kaptanlığı alınmaz. Çınara diyorsun ki sen çınar değilsin..."

Ozan'ın gitmesi iyi
'ın Alanya'ya kiralanmasına da değinen Yanal, "Bir sene oynasın gelsin. Gitmesinde yarar var. O da kendine bir çekidüzen versin. Onun için de bir değişiklik faydalı olacaktır. Bir gitsin, bir nefes alsın, kafasını toparlasın. Bazen bu değişiklikler iyidir" diye konuştu.

Koç futbol adına şanstır
Ersun Yanal, başkan için de şunları söyledi: "Fenerbahçe'nin tartışılmaması gereken Sayın Ali Koç gibi bir başkanı var. Ali Koç'un Türk futbolu adına da bir şans olduğunu düşünüyorum. Geçmişi konuşmanın kimseye bir faydası yok. Sezon başındaki oluşum bir türlü yerine oturmadı. Herkesin hayatında hüsranlar var."

Serdar'a açık kapı
Yanal, ile ilgili de konuştu. Usta hoca, "'dan ayrılacak Serdar Aziz'le ilgileniyor musunuz?" sorusuna "Olmaması için bir neden yok ama Serdar Aziz'in durumu net değil. Kulübünden ayrıldı mı, ayrılmadı mı bilmiyorum. Sonuçta bonservisli bir oyuncu" diyerek açık kapı bıraktı.
  1. 6.1.2019
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