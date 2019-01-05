Mehmet Topal'dan Ersun Yanal sözleri
05 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

: Ersun Hoca oyuncusundan ne istediğini yüzüne söyler

Mehmet Topal: Ersun Hoca oyuncusundan ne istediğini yüzüne söyler

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'ın açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncuları çok iyi tanıyan, oyunculardan istediğini doğrudan yüzüne söyleyen bir hocayla çalışıyoruz. Kabullenilecek bir durumun içinde değiliz. Tüm taraftarlardan özür dileriz. Bu durumda olmamıza rağmen her yerde bizi destekliyorlar."

"Yaşadığımız hatalardan ders çıkarıyoruz. Geçmişte yaşamamamız gerekiyor. İkinci yarı çok önemli. Tüm gücümüzle sahaya çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

"Aatıf, Dirar, Volkan hepsi önemli oyuncular. Onların dönmesi bizim için ayrı bir mutluluk oldu."

"HERKES ONUN İÇİN EŞİTTİR"

"Ersun Hoca oyuncusundan ne istediğini yüzüne söyler. Verdiği özgüven en önemli unsurlardan biridir. Sorun varsa yüzünüze söyler. Antrenmanda mücadele etmeyen oyuncuyu istemez. Herkes onun için eşittir."

"Sadık Çiftpınar çok iyi bir oyuncu. Hızlı, mücadeleci bir isim. Gelirse inşallah hayırlı olur. Bize büyük katkılar sağlar. Başarılı olmasını isterim."

  1. 5.1.2019 13:17
  2. Güncelleme: 5.1.2019 14:14
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mehmet Topal: Ersun Hoca oyuncusundan ne istediğini yüzüne söyler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN