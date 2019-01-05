Fenerbahçe günün ikinci çalışmasını yaptı
05 Ocak 2019, Cumartesi
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günün ikinci çalışmasını yaptı

Fenerbahçe günün ikinci çalışmasını yaptı

Sezonun ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan , çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör yönetimindeki antrenman kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı. Çalışma yarı sahada 3 grup halinde dönüşümlü yapılan hücum ve defans organizasyonları ile tamamlandı. Antrenmanda U21 Takımı da yer aldı.

Antrenman öncesi sarı lacivertli ekibin kamp yaptığı oteldeki antrenmanını ziyaret eden Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, teknik direktör Ersun Yanal ve idari menajer 'ya başarılar diledi.

Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

  1. 5.1.2019 22:06
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