Fenerbahçe Beko ezip geçiyor
07 Nisan 2019, Pazar
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ezip geçiyor

Fenerbahçe Beko ezip geçiyor

Sarı-lacivertliler, karşısında zorlasa da üst üste 12. zaferini kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde Fener kasırgası esiyor... 16. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi 'yı ağırlayan , zaman zaman zorlandığı maçtan 96-87 galip ayrılarak üst üste 12'nci zaferini elde etti. CSKA Moskova'nın 18 maçlık galibiyet serisi rekoruna göz diken sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-25, devreyi de 48-41 önde geçti. Final periyoduna da 75-65 galip giren Kanarya, fark bir araya 1 sayıya (82-81) inse de maçı kazanmasını bildi.

  1. 5.1.2019
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