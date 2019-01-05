Fenerbahçe Beko ezip geçiyor

THY Avrupa Ligi'nde Fener kasırgası esiyor... 16. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Baskonia'yı ağırlayan Fenerbahçe Beko, zaman zaman zorlandığı maçtan 96-87 galip ayrılarak üst üste 12'nci zaferini elde etti. CSKA Moskova'nın 18 maçlık galibiyet serisi rekoruna göz diken sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-25, devreyi de 48-41 önde geçti. Final periyoduna da 75-65 galip giren Kanarya, fark bir araya 1 sayıya (82-81) inse de maçı kazanmasını bildi.