Fenerbahçe Beko ezip geçiyor
Sarı-lacivertliler, Baskonia karşısında zorlasa da üst üste 12. zaferini kazandı.
THY Avrupa Ligi'nde Fener kasırgası esiyor... 16. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Baskonia'yı ağırlayan Fenerbahçe Beko, zaman zaman zorlandığı maçtan 96-87 galip ayrılarak üst üste 12'nci zaferini elde etti. CSKA Moskova'nın 18 maçlık galibiyet serisi rekoruna göz diken sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-25, devreyi de 48-41 önde geçti. Final periyoduna da 75-65 galip giren Kanarya, fark bir araya 1 sayıya (82-81) inse de maçı kazanmasını bildi.
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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