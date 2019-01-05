Cuma namazına gittiler
07 Nisan 2019, Pazar
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Cuma namazına gittiler

Cuma namazına gittiler

Fenerbahçeli futbolcular sabah antrenmanının ardından cuma namazına gitti.

Taraftarlar, cami çıkışında Benzia, Slimani, Aatıf, Ayew ve 'a büyük ilgi gösterdi. Bu arada Benzia'nın kıyafeti dikkat çekti.
  1. 5.1.2019
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