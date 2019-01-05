Cuma namazına gittiler
Fenerbahçeli futbolcular sabah antrenmanının ardından cuma namazına gitti.
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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