Çifte mesai yaptılar
07 Nisan 2019, Pazar
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Çifte mesai yaptılar

Çifte mesai yaptılar

kampına start veren , dün çift idman yaptı.

Sarı-lacivertliler, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde kamp yapılan otelin salonunda gerçekleştirdi. yönetiminde başlayan antrenmanda salonda denge ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Akşam idmanında ise pas denemeleri üzerinde duruldu. Taktik çalışmaların ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Hazırlıklara bugün devam edilecek.
  1. 5.1.2019
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