Bambaşka bir Fenerbahçe geliyor!

Deneyimli çalıştırıcı, takımın son durumundan transfer çalışmalarına kadar birçok konuda bilgilendirmelerde bulundu. İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları: "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Gelinen nokta asla kabul edilemez. Herkes beklediği, özlediği Fenerbahçe'yi izleyecek. Biz bunun sorumluluğunu çok iyi biliyoruz. Bunun karşılığını vereceğiz."



TAVRIMIZ KAZANMAKTIR

"Seyirci ortalamasında zirvede olan bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe'yi temsil etmek ayrı bir güç. Bu güçle her zaman 1-0 önde başlarsınız. Bu güçle eğer birçok şeyde öncelikteyseniz takımımızın neler yapabileceğini biliyoruz. F.Bahçe taraftarının sergilediği mücadelenin içerisinde olacağız. Bütün oyuncularımız tempolu ve kendi oyununu ortaya koyabilen bir şekilde tavır sergilemeli. Taraftar bu tavrı görmek istiyor. Bu tavır F.Bahçe'nin kimliğidir. F.Bahçe'nin tavrı her zaman kazanmaya yönelik olmalıdır."



DÜNYANIN EN HEYECANLI İŞİ

"Asla şikayet etmeden Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koymaya çalışacağız. Uzun vadeli planlar içinde Fenerbahçe'nin değerlerine sahip çıkacak oyuncularla bütünleşmek en büyük temennimiz. Kamp zor ve sert değil. Bütün oyunculara bakıp, empati yaptığımda bu oyuncuların hepsi bunu iş olarak yapıyorlar. Dünyada bundan daha heyecanlı bir iş olmasa gerek. Camiası, taraftarı ve gücüyle bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Burada bu işi yapıyor olmak ayrı bir ayrıcalıktır."

İYİ OYUNCULAR ZATEN VAR

"Fenerbahçe'nin, büyüklüğünü asla hiçbir şikayetle örtmeye çalışmadan fairplay çerçevesiyle ortaya koyması gerekiyor" diyen tecrübeli teknik adam, ellerindeki kadronunu bunu yapabilecek güçte olduğunu da sözlerine ekleyip "Sadece Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koyan bir takımla oynamak istiyoruz. Elimizde böyle oyuncular var zaten" şeklinde konuştu.



BANA TRANSFER SORMAYIN

Sarı-lacivertli çalıştırıcı, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Devre arası transfer yapmak zordur. Transfer için 'Kim' sorusu yöneltiliyor. Bunu benden duymak saçma. Bu bir süreç. Rakiplerimiz var, takımlar var. Bunları gözetmek gerek. Bize transfer sormayın. Yüzde 100 emin olun transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe'nin değerlerinde bir işlem gerçekleşeceğine herkesin emin olması gerek" değerlendirmesini yaptı.



VOLKAN BEKÇİ BİLE OLUR

Affedilen bir başka isim Volkan Demirel'e de değinen tecrübeli hoca şunları söyledi: "Volkan F.Bahçe'ye mal olmuş bir isimdir. F.Bahçe tarihinden Can Bartu'lar, Lefterler, Cemiller... Volkan henüz yaşarken Allah uzun ömür versin (gülerek)... Bu efsane isimlerin arasına girecek bir kişidir. Ailede herkes birbirine sarılır, sevişir ama ufak tefek kavgalar, sürtüşmeler olur. Futbol yaşantısında gönlünde ne varsa F.Bahçe ile devam etsin. F.Bahçe ilerde Volkan'a dur deseler duracaktır. Bekçi ol deseler, temizle bile deseler bunu kabul edecektir. Çünkü F.Bahçe'ye gönülden bağlı. Başkanın Volkan'a nasıl baktığını da biliyorum. Karşılıklı tavırları görünce ben şaşırdım. Gurur duyulacak bir tavır... Geçmiş geçmişte kalmıştır affetmek en büyük intikamdır. Yıllarca hizmet vermişsiniz ve ufak bir kırılma yaşamışsınız. Fenerbahçe için 18 yılını vermiş, uzun yıllar hizmet etmiş."