Start verildi!
Sarı-lacivertlilerin Antalya kampı dün başladı. Tezahüratlarla karşılanan Fenerbahçeli futbolcular, akşam topbaşı yaptı.
ŞUT ÇALIŞTILAR
Fenerbahçe, Antalya kampındaki ilk antrenmanını dün akşam saatlerinde gerçekleştirdi. 5'e 2 pas çalışmalarının ardından taktik denemeler yapan sarı-lacivertliler, sonrasında yarı sahada çift kale maça geçti. İdman şut çalışması ile noktalandı. Hazırlıklar bugün devam edecek.
TESTTEN GEÇTİLER
IKINCI yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, yolculuk öncesi laktat testinden geçirildi. Takımın, Can Bartu Tesisleri'nde 6 ayrı grup halinde testlere tabi tutulduğu bildirildi.
KAMENİ YOK
Fenerbahçe'nin Antalya kampı kadrosunda şu futbolcular yer aldı: Berke, Erten, Harun, Volkan, Şener, Isla, Skrtel, Neustaedter, Reyes, Hasan Ali, İsmail, Jailson, Mehmet Topal, Ayew, Barış Alıcı, Dirar, Ferdi, Benzia, Mehmet Ekici, Eljif, Alper, Valbuena, Aatif, Frey, Slimani, Soldado.
SON GÜN AZ İLE MAÇ YAPACAK
Sezonun ikinci devresine 11 Ocak Cuma gününe kadar Belek'te hazırlanacak olan sarı-lacivertli takım, kampta 11 Ocak'ta Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibiyle yapacağı maçın ardından İstanbul'a dönecek.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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