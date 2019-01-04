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04 Ocak 2019, Cuma
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Start verildi!

Start verildi!

Sarı-lacivertlilerin kampı dün başladı. Tezahüratlarla karşılanan Fenerbahçeli futbolcular, akşam topbaşı yaptı.

, devre arası kamp çalışmaları için 'ya gitti. 'ndan Antalya'ya hareket eden sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda affedilen oyuncular da yer aldı. Fenerbahçe kafilesini Antalya'da bir grup taraftar karşıladı. Basın mensuplarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılamada, taraftarlar özellikle kaptan 'e sevgi gösterisinde bulunurken, teknik direktör lehine de uzun süre tezahüratlar yaptılar. Futbolseverler, oyunculardan imza alıp bol bol fotoğraf çektirdiler.

ŞUT ÇALIŞTILAR
Fenerbahçe, Antalya kampındaki ilk antrenmanını dün akşam saatlerinde gerçekleştirdi. 5'e 2 pas çalışmalarının ardından taktik denemeler yapan sarı-lacivertliler, sonrasında yarı sahada çift kale maça geçti. İdman şut çalışması ile noktalandı. Hazırlıklar bugün devam edecek.

TESTTEN GEÇTİLER
IKINCI yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, yolculuk öncesi laktat testinden geçirildi. Takımın, 'nde 6 ayrı grup halinde testlere tabi tutulduğu bildirildi.

KAMENİ YOK
Fenerbahçe'nin kadrosunda şu futbolcular yer aldı: Berke, Erten, Harun, Volkan, Şener, Isla, Skrtel, Neustaedter, Reyes, Hasan Ali, İsmail, Jailson, , Ayew, Barış Alıcı, Dirar, Ferdi, Benzia, , Eljif, Alper, Valbuena, Aatif, Frey, Slimani, .

SON GÜN AZ İLE MAÇ YAPACAK
Sezonun ikinci devresine Cuma gününe kadar Belek'te hazırlanacak olan sarı-lacivertli takım, kampta 11 Ocak'ta 'nın AZ Alkmaar ekibiyle yapacağı maçın ardından 'a dönecek.
  1. 4.1.2019
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